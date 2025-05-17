Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kumla-Narlı hattında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 MCT 29 plakalı servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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