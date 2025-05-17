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        Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:40
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        Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        Kumla-Narlı hattında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 16 MCT 29 plakalı servis minibüsü ile 16 BCM 379 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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