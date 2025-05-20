BURULAŞ'taki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün sürdürülen grevin ardından devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, TÜRK-İŞ 8. Bölge Başkanı Ruhi Biçer, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin de 11. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Katkı sunanlara teşekkür eden Gültekin, "Uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyenin de içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları biliyoruz ama çalışanlarımızın da sıkıntılı durumları var. Geçimle ilgili sıkıntıları var. Bunları anlatmaya çalıştık. Sonuç itibariyle bir noktaya geldik. Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.