Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURULAŞ'taki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURULAŞ'taki grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün sürdürülen grevin ardından devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Demiryol-İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin, TÜRK-İŞ 8. Bölge Başkanı Ruhi Biçer, Sodem-Sen Genel Sekreteri Cahit Korkmaz ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

        Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Sekreteri Hilmi Gültekin de 11. dönem toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

        Katkı sunanlara teşekkür eden Gültekin, "Uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşadık. Belediyenin de içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumları biliyoruz ama çalışanlarımızın da sıkıntılı durumları var. Geçimle ilgili sıkıntıları var. Bunları anlatmaya çalıştık. Sonuç itibariyle bir noktaya geldik. Toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Benzer Haberler

        Hristiyan din adamları Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti
        Hristiyan din adamları Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti
        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı (2)
        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı (2)
        Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Demiryol-İş Sendikasından BURULAŞ'taki greve ilişkin açıklama
        Demiryol-İş Sendikasından BURULAŞ'taki greve ilişkin açıklama
        Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
        Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı