İnegöl'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde talaş üretime yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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