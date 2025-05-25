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        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç Mudanya'da programlara katıldı

        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mudanya'da teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:03
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        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç Mudanya'da programlara katıldı
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        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mudanya'da teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ziyaretlerine AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı ile başlayan Gözgeç, İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçe yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede saha çalışmaları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

        Ardından İlçe Başkanı Arif Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Dereköy Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel Hıdırellez Şenliği’ne katılan Gözgeç, etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

        Programın devamında İpekyayla Mahallesi’ni ziyaret eden Gözgeç, burada da vatandaşlarla görüşerek bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde değerlendirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Gözgeç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        "AK Parti olarak her zaman milletimizin yanındayız" diyen Gözgeç, Mudanya’da gerçekleştirilen ve planlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

        AK Parti Mudanya teşkilatıyla saha çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten İlçe Başkanı Arif Bayrak, Milletvekili Gözgeç’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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