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        İnegöl'de Roman öğrenciler Gezici Kütüphane'yle buluştu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" kapsamında, Bursa İl Halk Kütüphanesi tarafından etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:15
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        İnegöl'de Roman öğrenciler Gezici Kütüphane'yle buluştu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" kapsamında, Bursa İl Halk Kütüphanesi tarafından etkinlik düzenlendi.

        Roman öğrencilerin yoğunlukta olduğu Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe gezici kütüphane aracı gönderilirken, öğrenciler için oyunlar ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

        Yapılan etkinlikte öğrencilere kitap sevgisini aşılamak ve kütüphane hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla gezici kütüphane hizmeti sunuldu. İl Halk Kütüphanesi personeli etkinlikte aktif rol alırken, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi İnegöl Roman Saha Koordinatörü Hasan Ahmet Lekesizyiğit de etkinlikte yer alarak öğrencilerle zaman geçirdi.

        Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında öğrenciler önce okul bahçesinde kurulan parkurda çeşitli oyunlar oynadı, ardından gezici kütüphane aracına binerek kitap okudu. Etkinliği katılan öğrencilere, hediye olarak okuma kitapları dağıtıldı.

        İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi İnegöl Roman Saha Koordinatörü Hasan Ahmet Lekesizyiğit, yapılan etkinliğin Roman öğrenciler için büyük anlam taşıdığını belirtti.

        Saha koordinatörlüğü kapsamında valilik ve kaymakamlık destekleri ile bu projelerin hayata geçirildiğini belirten Lekesizyiğit, şöyle konuştu:

        "Daha önce Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerdeki ikametleri teker teker ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde bizlere ilgili kurumların personelleri de eşlik etti. Roman vatandaşlarımızın sıkıntılarını, taleplerini yetinde dinledik ve onlar için de bir strateji geliştirmek için çalışma zeminimizi hazırladık. Bir yandan kurum ve kuruluşların Roman vatandaşlara dokunması için mücadele ederken bir yandan da çocuklarımız için bir etkinlik yapmak istedik."

        Lekesizyiğit, Roman öğrencilerin hayatlarına olumlu anlamda dokunmak istediklerini belirterek, onların gelecekte güzel konumlarda olmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

        Bu sebeple Roman öğrencilerin yoğunlukta olduğu Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nu seçtiklerini anlatan Lekesizyiğit, "Çocuklarımız bu etkinlikle hem eğlendi hem de gezici kütüphaneyi gezerek güzel zaman geçirdi. Öğrencilerin kendilerine hediye edilen okuma kitaplarıyla buradan ayrılması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Ben öncelikle Bursa Valimiz sayın Erol Ayyıldız'a ve beraberindeki çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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