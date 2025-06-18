Özbekistanlı gazeteciler Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Özbekistan'ın Fergana bölgesinden Türkiye'ye gelen gazeteci heyeti, programları kapsamında Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bursa'daki bir yerel gazeteyi ziyaret eden 11 kişilik heyet, haber ve gazetecilik süreçlerine tanıklık ederek, tecrübe paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı'nın eşlik ettiği heyet daha sonra da Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile aynı binadaki Basın Müzesi'ne geldi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı tarafından karşılanan heyet, burada basın meslek örgütleri arasındaki işleyiş hakkında bilgi aldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Orta Asya'nın kadim coğrafyasında yükselen Fergana'dan gelen gazetecileri Anadolu'nun üretim ve kültür başkenti Bursa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Fergana ile Bursa arasındaki temasların temelinin 1993'te atıldığını dile getiren Gölbaşı,"Fergana ve Bursa şehirlerinde yaşayan gazeteciler arasında da yeni dostluklar inşa etmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı, işbirliği, ortak projelerle kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler tesis etmek ve geliştirmek, bu kardeşliği basın aracılığıyla da güçlendirmek mümkündür." ifadesini kullandı.