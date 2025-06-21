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        "63. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 5-31 Temmuz tarihlerinde ünlü sanatçıların katılımıyla yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:57
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        "63. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak
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        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 5-31 Temmuz tarihlerinde ünlü sanatçıların katılımıyla yapılacak.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festivalde, 35'i konser olmak üzere 145 gösteri gerçekleştirilecek.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan ve Musica Viva Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle başlayacak Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, aynı sahnede 6 Temmuz'da Goran Bregoviç ve Burhan Öçal, 13 Temmuz'da Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası, 14 Temmuz'da Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik, 19 Temmuz'da Mert Demir, 20 Temmuz'da Pinhani ve Yayla Trio, 24 Temmuz'da Oi Va Voi, 26 Temmuz'da Athena, 28 Temmuz'da Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy konser verecek.

        Panorama 1326 Bursa Müzesi'nde, 10 Temmuz'da Nemeth Quartet ve Mere Elivar, 18 Temmuz'da Mehmet Ali Sanlıkol, 23 Temmuz'da Nida Ateş, Zindankapı'da 14 Temmuz'da Moses Yoofe Trio, 20 Temmuz'da Jasper Hoiby, 28 Temmuz'da Cem Yıldız, Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde 16 Temmuz'da Iraz Yıldız, İznik Roma Tiyatrosu'nda 25 Temmuz'da Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde 27 Temmuz'da M Lisa ve Tolga Bilgin sahne alacak.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 17 Temmuz'da İstanbul Devlet Tiyatrosunca Hamlet oyunu sahnelenecek. Aynı sahnede, 21 Temmuz'da Yılanların Öcü filminin gösterimi olacak.

        - "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"

        Festival kapsamında 37'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" da 17 farklı ülkeden gelecek halk dansları topluluklarının katılımıyla 17 ilçede 7-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

        Arjantin, Bulgaristan, Çin, Dağıstan, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan'dan gelecek halk dansları toplulukları, tüm ilçelerde vatandaşları dansla buluşturacak.

        Festival biletleri, bubilet.com.tr adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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