"63. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 5-31 Temmuz tarihlerinde ünlü sanatçıların katılımıyla yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festivalde, 35'i konser olmak üzere 145 gösteri gerçekleştirilecek.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan ve Musica Viva Senfoni Orkestrası'nın vereceği konserle başlayacak Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, aynı sahnede 6 Temmuz'da Goran Bregoviç ve Burhan Öçal, 13 Temmuz'da Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası, 14 Temmuz'da Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Tolga Sağ, Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik, 19 Temmuz'da Mert Demir, 20 Temmuz'da Pinhani ve Yayla Trio, 24 Temmuz'da Oi Va Voi, 26 Temmuz'da Athena, 28 Temmuz'da Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy konser verecek.

Panorama 1326 Bursa Müzesi'nde, 10 Temmuz'da Nemeth Quartet ve Mere Elivar, 18 Temmuz'da Mehmet Ali Sanlıkol, 23 Temmuz'da Nida Ateş, Zindankapı'da 14 Temmuz'da Moses Yoofe Trio, 20 Temmuz'da Jasper Hoiby, 28 Temmuz'da Cem Yıldız, Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde 16 Temmuz'da Iraz Yıldız, İznik Roma Tiyatrosu'nda 25 Temmuz'da Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan, Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde 27 Temmuz'da M Lisa ve Tolga Bilgin sahne alacak.