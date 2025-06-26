Karacabey'de traktör ile çekici çarpıştı 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şırlançı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aygün idaresindeki 33 AZT 075 plakalı çekici ve 47 ABE 879 plakalı yarı römork, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, banket üzerinde ilerleyen 16 TM 750 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlançı (64) yaralandı.

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