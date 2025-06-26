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        Karacabey'de traktör ile çekici çarpıştı 1 kişi yaralandı

        –Bursa'nın Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:55
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        Karacabey'de traktör ile çekici çarpıştı 1 kişi yaralandı
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        –Bursa’nın Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aygün idaresindeki 33 AZT 075 plakalı çekici ve 47 ABE 879 plakalı yarı römork, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, banket üzerinde ilerleyen 16 TM 750 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlançı (64) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şırlançı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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