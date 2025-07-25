Bursa'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Edebey Mahallesi yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu ormana sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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