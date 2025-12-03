Bursa'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ve 235 usb kablo ele geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 70 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.