Bursa'da 3 basamak sağlık sistemi aynı çatı altında hizmet verecek

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde açılan Demirtaş Sakarya Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM), birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti verecek.

Merkezin açılışında konuşan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, "Merkezimiz, aile hekimliği hizmetlerinden başlayarak ileri tetkik ve yönlendirme süreçlerini kapsayan çok yönlü bir sağlık yaklaşımı sunacak. Merkezde aile hekimliği birimleri, eğitim poliklinikleri, danışmanlık birimleri ve gerektiğinde üst basamak sağlık kuruluşlarına hızlı entegrasyon sağlayacak altyapı bulunuyor. Bu model, hem hasta bakım kalitesini artıracak hem de sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla sunulmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Merkezin en önemli özelliklerinden birinin aile hekimliği asistanlarının uygulamalı eğitim aldığı bir saha merkezi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Metin şöyle devam etti:

"Asistanların burada birinci basamak hasta yönetimi, kronik hastalık izlemleri, koruyucu sağlık uygulamaları, toplum sağlığı programları, aşı ve tarama hizmetleri, evde sağlık hizmet modelleri gibi alanlarda doğrudan pratik eğitim alacak. Asistanların sahada gerçek hasta deneyimi kazanması uzmanlık eğitiminde önemli bir boşluğu dolduracak. Merkez yalnızca bir sağlık merkezi değil aynı zamanda uzman yetiştiren bir okul. Bu merkezde hem vatandaşlarımız nitelikli sağlık hizmeti alacak hem de geleceğin aile hekimleri sahada deneyim kazanacak. Merkezimizin entegre yapısıyla hem sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hem de aile hekimliği uzmanlık eğitiminde model oluşturmayı hedefliyoruz."