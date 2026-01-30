Habertürk
        Bursa'da sürücülerin kavgası kask kamerasınca kaydedildi

        Bursa'da sürücülerin kavgası kask kamerasınca kaydedildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikteki sürücülerin kavgası, kask kamerasınca görüntülendi.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:27
        Bursa'da sürücülerin kavgası kask kamerasınca kaydedildi
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikteki sürücülerin kavgası, kask kamerasınca görüntülendi.

        Acemler Metro İstasyonu yakınlarında 2 araç sürücüsünün kavga ettiği anlar, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, 2 sürücünün birbirlerine koşarak tekme attıkları ve yoldan geçen diğer sürücülerin onları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

