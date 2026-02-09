Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi bağımlılıktan kurtuldu

        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi, başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi bağımlılıktan kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi, başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asuman Işık (70), temmuz ayında Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında sağlık taraması gerçekleştirdi.

        Aşırı zayıflık ve buna bağlı kas kütlesinde azalma tespit edilen Işık, sigara da içmesi sebebiyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi.

        Burada ilk olarak psikolog desteği ve sigara bırakma polikliniği sayesinde 50 yıllık bağımlılığından kurtulmayı başaran Işık, daha sonra diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde sağlıklı kilo alarak, kas kütlesini güçlendirdi.

        Sağlıklı hayat merkezinden aldığı hizmeti değerlendiren Işık, 50 yıl boyunca sigara içtiğini ve her türlü bırakma yöntemini deneyip başarısız olduğunu bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarını öğrendiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

        "O günlerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kilolu insanları zayıflatmak için meydanlarda insanları tartıyordu. 'Bir de ben gideyim' dedim. Belki bana da sigarayı bıraktırabilirler. Geldim ve sonunda sigarayı bıraktım. Çok zayıftım, 38 kiloydum. Sarkopeni başlamıştı. Bana kilo aldırdılar. Geriatri uzmanına gönderdiler. Kaslarımı korumak için spor yapmayı öğrettiler. Diyetisyen beslenmemi düzenledi. 6 aydır sigara içmiyorum. Aynı zamanda psikolog yardımı da alıyorum. Hepsinden son derece memnunum."

        Işık, çevresinde sigara içenleri sağlıklı hayat merkezine yönlendirdiğini dile getirerek, kendisi gibi başkalarının da başarabileceğini bildirdi.

        Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer de Işık'ın kendilerine başvurduğunda ilk olarak bağımlılık düzeyini tespit ettiklerini anlattı.

        Işık'ın merkezin psikolojik danışmanlık hizmetine yönlendirildiğini ifade eden Soyer, "Bununla eş zamanlı olarak sigara bırakma polikliniğine de devam etti. Burada hem hekim hem de psikolojik destekle sigarayı bıraktırdık. 6 aydır sigara kullanmıyor." ifadelerini kullandı.

        Bu süreçte Işık'ın kilo almaya başladığını aktaran Soyer, "Kilosu oldukça düşüktü. Sağlıklı kiloya ulaşması gerekiyordu. Beslenme desteği aldı. Akabinde devlet hastanemizde geriatri polikliniğine yönlendirdik. Burada da beslenme desteği devam etti. Kendisi 10 kilo alarak hedef sağlık kilosuna ulaştı. Hem tütünsüz hayat hem ideal kilo hem de psikolojik olarak daha iyi hissettiği bu süreçte sağlıklı bir yaşama adım attı." değerlendirmesinde bulundu.

        Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba ise Asuman Işık'ın sürecinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin çalıştığının başarılı bir örneği olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Bursa'da "pes" dedirten olay: Piknikte bulduğu top mermisini 10 gün evinde...
        Bursa'da "pes" dedirten olay: Piknikte bulduğu top mermisini 10 gün evinde...
        Piknik yaparken bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini müzeye getirdi
        Piknik yaparken bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini müzeye getirdi
        Bursa'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da kayınbiraderi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü
        Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü
        Bursa'da enişte dehşeti: Kayınbirader sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü
        Bursa'da enişte dehşeti: Kayınbirader sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü
        Otomotiv yan sanayinde rekabetin dili değişiyor
        Otomotiv yan sanayinde rekabetin dili değişiyor