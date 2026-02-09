Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye getirdi

        Bursa'da bir kişi, piknik yaparken bulduğu patlamamış top mermisini Arkeoloji Müzesi'ne getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da bir kişi, piknik yaparken bulduğu patlamamış top mermisini Arkeoloji Müzesi'ne getirdi.

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden P.A, yaklaşık 10 gün önce Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada top mermisi buldu.

        Top mermisini evine götüren P.A, daha sonra bunu Kültürpark'taki Arkeoloji Müzesi'ne getirerek burada görevlilere teslim etti.

        Müze görevlisinin ihbarda bulunması üzerine müzeye polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edildi. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.

        P.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Yıldırım'da kültür dolu gece
        Yıldırım'da kültür dolu gece
        Şair Ahmet Erhan, doğum gününde Nilüfer'de özel bir sergiyle anıldı
        Şair Ahmet Erhan, doğum gününde Nilüfer'de özel bir sergiyle anıldı
        Doğa dedektifleri iz peşinde
        Doğa dedektifleri iz peşinde
        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi bağımlılıktan kurtuldu
        Bursa'da 50 yıldır sigara içen kişi bağımlılıktan kurtuldu
        Bursa'da "pes" dedirten olay: Piknikte bulduğu top mermisini 10 gün evinde...
        Bursa'da "pes" dedirten olay: Piknikte bulduğu top mermisini 10 gün evinde...
        Piknik yaparken bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini müzeye getirdi
        Piknik yaparken bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini müzeye getirdi