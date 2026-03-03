Bursa'da üreten kadınlardan oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

BURCU İNANIR - Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kadın kooperatifi üyelerinden oluşan koro, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vereceği ilk konsere hazırlanıyor.



Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde, ilçedeki 15 kadın kooperatifine üye 24 kadın bir araya gelerek koro oluşturdu.



Yaklaşık 4 aydır haftada bir gün Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde toplanan kadınlar, bağlama eğitmeni Engin Sezer yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Koro, ilk konserini Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde verecek.



Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ebru Yüksel, AA muhabirine, girişimci kadınlar adına farkındalık oluşturma amacıyla bu koroyu kurduklarını söyledi.



Çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yüksel, "Kadınlar bıkmadan, usanmadan her hafta provaya geldiler, büyük bir azimle. İnşallah sonu da çok güzel olacak 8 Mart'ta." diye konuştu.



Yıldırım Belediyesi saz ve ses sanatçısı bağlama eğitmeni Engin Sezer de 4 aydır kadınlarla koro çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.



Sezer, türküleri sevdirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Sevdirdiğimizi düşünüyoruz ki hepsi geliyor. 4 ayda 11 türkünün çalışmasını yaptık. Çok eğlenceli türküler olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu güzel konserimizi Allah'ın izniyle vereceğiz." dedi.



- "Buraya gelince deşarj oluyorum"



Koroda yer alan Selma Turan ise Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER) ve BEKAY Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi adına koroya katıldığını söyledi.



Her çarşamba Mudanya ilçesinden Yıldırım'a gelerek çalışmalara katıldığını anlatan Turan, "Bu koroya katılmak için her çarşamba iki saat yol katederek geliyorum o yoğun trafikte ama buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum, deşarj oluyorum. Engin Hoca'mın sayesinde kendi içimdeki kadın olmanın gücünü yeniden hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Turan, diğer kadınlarla birlikte başarılı olmanın daha mutlu hissettirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bana göre bu dünyadaki her şeyi şekillendirebilecek, var edebilecek, iyiye ve güzele yönlendirebilecek bir gücü var kadının. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnede olmak, bizi çok mutlu edecek. Çalışmalarımız bu kadar güzelse koromuzdaki yapacağımız gösteride de çok daha güzel sonuçlar vereceğimizi düşünüyorum."



Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Üyesi Cemile Köse de günün koşturmasından sonra dinlenip kafa dağıttığını söyledi.



Ailesinden destek gördüğünü aktaran Köse, eşinin her çarşamba kendisiyle gelip dışarıda beklediğini anlattı.



- "Toplumun melodisini hep beraber göğüslüyoruz"



Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar da projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Koro çalışmalarına değinen Makar, "Biz kadınlar sadece üretmiyoruz, toplumun melodisini hep beraber göğüslüyoruz. Bu çalışmalarımızda da her notada dayanışmayı, her melodide birlikteliği yaşadık. Omuz omuza vermekten, dünyaya birlikte bir güzel beste bırakıyor olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

