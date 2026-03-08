Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da okul müdürü Balkan Karate Şampiyonasında iki dalda altın madalya kazandı

        BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Kıroğlu, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda kumite ve kata dalında altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da okul müdürü Balkan Karate Şampiyonasında iki dalda altın madalya kazandı

        BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Kıroğlu, Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda kumite ve kata dalında altın madalya kazandı.

        Türkiye Karate Milli Takımı kafilesi, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'na 60 kişilik sporcuyla katıldı.


        Veteranlar kategorisinde mücadele eden BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü milli sporcu Murat Kıroğlu da kumite ve kata branşında birinci olarak 2 Balkan karate şampiyonluğu ile turnuvadan döndü.

        Kıroğlu, yaptığı açıklamada, sporun insana disiplin ve karakter kazandırdığını belirterek, "Gençlerimize her zaman hedef koymalarını, çok çalışmalarını ve vazgeçmemelerini söylüyorum. Başarı, emek ve sabrın sonucudur." ifadelerini kullandı.

        Okul müdürlüğü görevini sürdürürken aktif spor hayatını da devam ettiren Kıroğlu'nun başarısı, öğrencileri için de motivasyon kaynağı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Bursa'nın mahyasında alışılagelmişin dışına çıkılıyor 'Zekat Berekettir' ya...
        Bursa'nın mahyasında alışılagelmişin dışına çıkılıyor 'Zekat Berekettir' ya...
        Bursa'daki lisenin öğrencileri öğretmenleriyle iftar yaptı
        Bursa'daki lisenin öğrencileri öğretmenleriyle iftar yaptı
        PORTRE - Hükümdarlığı savaş ve mücadelelerle geçen Osmanlı padişahı: Yıldır...
        PORTRE - Hükümdarlığı savaş ve mücadelelerle geçen Osmanlı padişahı: Yıldır...
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" olacak
        Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin mahyası "zekat berekettir" olacak
        627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir'
        627 yıllık Ulu Cami'ye 2'nci mahya: 'Zekat berekettir'
        Bursa'da hafif ticari araç alev aldı
        Bursa'da hafif ticari araç alev aldı