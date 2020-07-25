Ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı

İHA

Ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı

Bursa İnegöl ilçesinde 22 Temmuz günü ağabeyini kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, ormanlık alanda yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı oluşturulan özel tim, İnegöl İlçesine bağlı Hilmiye Mahallesine operasyon düzenledi. Kardeşi Ömer Faruk Narin’i tabancayla vurarak öldüren ve firar eden Fatih N'yi ormanda kıskıvrak yakaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Hilal ay büyüledi Gökyüzünde şölen devam ediyor
YEREL HABERLER Hilal ay büyüledi Gökyüzünde şölen devam ediyor
Bursaspor'un test sonuçları negatif
YEREL HABERLER Bursaspor'un test sonuçları negatif
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İnegöl'de uyuşturucu operasyonu
İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İznik'teki yangın söndürülemiyor Sazlıkta başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü 50 dönüm alanda etkili olan yangına müdahale için takviye ekipler bölgeye gönderiliyor
YEREL HABERLER İznik'teki yangın söndürülemiyor Sazlıkta başlayan ...
Başkan Kanar, Basın mensuplarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kanar, Basın mensuplarını unutmadı
Bursaspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor taktik çalıştı
Güvenli turizme uluslararası tanıtım
YEREL HABERLER Güvenli turizme uluslararası tanıtım
Jimnastikçilerden branşlara ziyaret
YEREL HABERLER Jimnastikçilerden branşlara ziyaret
Ayasofya Camii için Bursa'da lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Ayasofya Camii için Bursa'da lokma dağıtıldı
İrfan Buz: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"
7 ayrı okuldan Atatürk büstü hırsızlığında 4 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 7 ayrı okuldan Atatürk büstü hırsızlığında 4 kişi ...
Bursa’da bir inşaatta kediyi yaktılar
YEREL HABERLER Bursa’da bir inşaatta kediyi yaktılar
İznik'te sazlık alanda yangın (2)
YEREL HABERLER İznik'te sazlık alanda yangın (2)
Maske ve şapkayla yüzünü kapatıp okulların Atatürk büstlerini böyle çaldı Bursa'da 15 günde 7 büstü çalıp hurdacılara satan hırsızlar ve hurdacı gözaltına alındı Sorgusu tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Maske ve şapkayla yüzünü kapatıp okulların Atatürk ...
Ayasofya Camii için Bursa’da lokma döktürüldü
YEREL HABERLER Ayasofya Camii için Bursa’da lokma döktürüldü
İznik'te sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER İznik'te sazlık alanda yangın
İznik Gölü’ndeki sazlık yangını giderek büyüyor
YEREL HABERLER İznik Gölü’ndeki sazlık yangını giderek büyüyor
Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya’da kurban kesildi
YEREL HABERLER İstanbul Ayasofya için İznik Ayasofya’da kurban ...
İpotekli konut satışları tarihi zirvede
YEREL HABERLER İpotekli konut satışları tarihi zirvede
Kedinin gözlerini oyup, yaktılar
YEREL HABERLER Kedinin gözlerini oyup, yaktılar
Tofaş'tan sağlık önlemleri kapsamında öncü hareket
YEREL HABERLER Tofaş'tan sağlık önlemleri kapsamında öncü hareket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X