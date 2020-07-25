Ormanlık alanda kıskıvrak yakalandı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Bursa İnegöl ilçesinde 22 Temmuz günü ağabeyini kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, ormanlık alanda yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı oluşturulan özel tim, İnegöl İlçesine bağlı Hilmiye Mahallesine operasyon düzenledi. Kardeşi Ömer Faruk Narin’i tabancayla vurarak öldüren ve firar eden Fatih N'yi ormanda kıskıvrak yakaladı.

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