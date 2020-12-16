Muhtarın iyilik hareketi çoğalarak büyüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş ve ekibinin başlattığı iyilik hareketi, ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren vatandaşların öcülüğünde giderek büyüyor.

Bir barakanın içinde yaşayan 5 kişilik ailenin yardım çağrılarını dikkate alan Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, kendilerine Güçlü Kadın Derneği ile kömür ve gıda, Kızılay Mudanya Şubesinden giysi desteği sağladı, hayırseverlerin devreye girmesiyle kuzine soba ve yakacak teslim etti. Kurdukları derme çatma barakada günlerdir soğukta yaşayan aile, mutlu olduklarını ileterek, yardım isteklerine kayıtsız kalmayan muhtar ve hayırseverlere teşekkür etti. Şeref Şaş çuvallanan tahta parçalarını bizzat kamyonete yükledi.

Şeref Şaş, "Şükrü Çavuş Muhtarlığı olarak başta mahalle sakinlerimizden yardıma ihtiyaç duyanlar başta olmak üzere meselelere çözüm üretmeye canla başla gayret ediyoruz. Dünya genelinde can kayıplarına sebebiyet veren, sosyal ve ekonomik hayatımızı olumsuz etkileyen covid19 salgın döneminde birbirimize yardımcı olmak bir insanlık görevi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.