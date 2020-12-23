İznik Bazilikası'na Göbeklitepe modeli Gölün içinde kalan 1500 yıllık bazilika su altı arkeoloji müzesine dönüştürülüp ziyarete açılacak

İznik Gölü'nün içinde bulunan ve 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilika, su altı arkeoloji müzesi olarak Göbeklitepe modeliyle ziyarete açılabilecek.

İznik Gölü’ndeki bazilikanın, Göbeklitepe’de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği bildirildi. .

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Türkmenoğlu, Prof. Dr. Murat Taş, İznik Kazı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü, Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü, Arge Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği temsilcileri Bazilika gündemiyle bir araya geldi.

Geniş katılımlı toplantıda dünya kamuoyu tarafından '100 yılın keşfi olarak' nitelendirilen Bazilika’nın ziyarete nasıl açılabileceği masaya yatırıldı. Kazı çalışmalarının sürdüğü Bazilika ziyarete açılmamış olsa da turizm açısından dünyanın merakla takip ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Toplantıda, 100 yılın keşfi olarak nitelendirilen İznik Gölü’ndeki Bazilika’nın Göbeklitepe’de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek bir yüzer iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı. Farklı kurumların yetki alanı içerisinde kalması sebebiyle proje oluşturma ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için gerçekleştirilecek sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılmasına karar verildi. Çalışmalar belli bir noktaya getirildiğinde Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’a sunulacak ve konu hakkındaki detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

Surları, kapıları, müzeleri ve tarihi mekanlarıyla çok önemli bir bölge olan İznik’te Bazilika’nın ziyarete açılmasının tüm dünyanın ilgisini çekeceği ve turizm açısından da Türkiye’nin çok önemli bir çekim merkezine dönüşebileceği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.