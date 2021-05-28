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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi

İHA

Eğitim-Bir-Sen Bursa'da yetkisini bir kez daha perçinledi

EğitimBirSen Bursa Şubesi, 2021 yılında 12 bin 789 üye sayısıyla ‘yetkili sendika’ olma unvanını korumayı başardı. Sendikadan yapılan açıklamada, başarıya katkı sağlayan üyelere ve eğitim çalışanlarına teşekkür edildi.
EğitimBirSen Bursa Şubesi, Bursa’daki yetkisini 2021 yılında da perçinledi. EğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve EğitimBirSen Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Erkan Suveydas tarafından ortak yapılan açıklamada, “EğitimBirSen Bursa Şubeleri olarak ‘yetkili sendika’ sıfatıyla girdiğimiz 2021 yılı il mutabakatları sonucunda İl MEM, 17 İlçe ve 2 üniversitenin yer aldığı Bursa'da yetkimizi üye sayısını arttırarak sürdürdük. EğitimBirSen Bursa 1 No’lu (MEB) ve 2 No'lu (BUÜ; BTÜ) Şubeleri olarak, sorumluluk alanımızda, eğitim ve bilim hizmet kolunda imzaladığımız bu seneki mutabakatta, başarımızı yedinci yılında da sürdürerek, 12 bin 789 üye sayısına imza attık. Yetkili sendika belirleme 2021 mutabakatlarında Bursa'da gelenek bozulmadı. 12 bin 789 üye sayısıyla en yakın rakibine 4 bin 985 fark atarak diğer sendikaların üye sayılarının toplamını da geçerek Bursa'da ipi göğüsleyen EğitimBirSen Bursa Şubeleri, sendikacılıkta önemli bir başarı daha elde etmiştir hamdolsun. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde imzalanan mutabakatlar sonucu bir kez daha anlaşılmıştır ki, EğitimBirSen, eğitim çalışanlarının meselelerine gösterdiği hassasiyet, hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi olma başarısını üye sayısını arttırarak sürdürmüştür” denildi.
“EğitimBirSen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir”
Yedi yıl önce Bursa’da verilen mücadelenin ardından yetkiye ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2021 mutabakat neticelerine göre Bursa'da sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 53'ünün tercihi olduk. Bu, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Bursa'nın ilçelerinde ve üniversitelerinde de EğitimBirSen yetkili sendika olma geleneğini devam ettirmiştir. EğitimBirSen Bursa genelinde bütün rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olarak yine yetkili sendika olma başarısını sürdürmüştür. Şube ve ilçe yönetimlerimizle kurumiş yeri temsilcilerimizi kutluyor, bizi tercih ettikleri için üyelerimize ve bütün eğitim çalışanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her şey, bizim tartışmasız idealimizdir. Maddî ve manevî yoksulluklarla hak hukuk mücadelesi, darbeci ve siyasî odaklara karşı hürriyet ve demokrasi mücadelesi verirken hep bu hassasiyet ve önceliklerle hareket ettik. Bu idealle milletimizin değerlerini kendi değerimiz, hedeflerini kendi hedeflerimiz bilerek çalışıp mücadele verdik. Bu seneyi de istikralı büyüyerek başımız dik bir şekilde tamamladık. Bu güvene lâyık olma çabamızı sürdüreceğiz. Sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. EğitimBirSen ile ülkemiz daha güçlü; eğitim çalışanları daha güvencelidir. Şair Erdem Beyazıt, 'Daha iyisi var her zaman, sınırı yok mükemmele varmanın, zaman ne getirir bilinmez ama daha iyi olmalıyız yarın' der. 14 Şubat 1992'de 1'lerle başlayan sendikal yolculuğumuz, hak ve özgürlük mücadelemiz, yeni üyelerimizle daha da güçlenmiştir. EğitimBirSen teşkilatları olarak, ülkenin bekası söz konusu olduğu zaman 15 Temmuz gecesi gibi tereddütsüz alanlara en önce inmiş, salgın sürecinde vefa destek gurupları vasıtasıyla üzerine düşen sorumluluklarının gereğini yapmış, ülkenin en diri ve en büyük teşkilatı olduğunu göstermiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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