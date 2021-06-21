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Nilüfer Caz Tatili, Sonic Boom ile başladı

DHA

Nilüfer Caz Tatili, Sonic Boom ile başladı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA'da Nilüfer Belediyesi, düzenlediği Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverleri doğada müzikle buluşturuyor. 6. Nilüfer Caz Tatili etkinliğinin ilk konserini Sonic Boom verdi. Balat Atatürk Ormanı´ndaki  konseri izleyenler doğanın eşsiz güzelliği altında caz müziği dinledi.
Nilüfer Belediyesi, 2016 yılından bu yana düzenlediği Caz Tatili ile bu yıl da sanatseverleri cazın ustaları ile bir araya getiriyor. 'Müzik hasadı' temasıyla düzenlenen Caz Tatili bu yıl açık hava konserleri ile gerçekleşiyor. Pandemi döneminde canlı müziğe, konserlere uzak kalan sanatseverleri cazın sevilen isimleri ile buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili, Sonic Boom konseri ile başladı. Balat Atatürk Ormanı´nda pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılış konserine sanatseverlerin ilgisi yoğu oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konsere katılarak sanatseverlerle birlikte açık havada müzik keyfi yaşadı.
BAŞKAN ERDEM: MUTLULUK DUYUYORUZ
Konser öncesinde açılış konuşması yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uzun aradan sonra böyle bir etkinlikte halkın karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Erdem, pandemi ile mücadelede yeni bir döneme geçilmesiyle, yüz yüze konserlere hasret kalan sanatseverleri ve pandemi nedeniyle konserler veremeyen sanatçıları bir araya getirmekten de mutlu olduklarını ifade etti.
SONIC BOOM SAHNE ALDI
6. Nilüfer Caz Tatili´nde sahne alan Sonic Boom grubu, konserde, bestelerin yanı sıra R&B, hip-hop ve elektronik müzik hitlerini de özgün tarzıyla yeniden yorumlayarak çaldı. Vokalde müzikseverlerin yakından tanıdığı Elif Çağlar´ın yer aldığı, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem´in bulunduğu grup muhteşem atmosferde verdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
CEYLAN ERTEM SAHNE ALACAK
Nilüfer Caz Tatili´nin ilk gününde çok sayıda etkinlik de gerçekleştirildi. Caz Tatili boyunca devam edecek sokak konserleri büyük ilgi gördü. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Midas Quartet, Balat Atatürk Ormanı´nda, Gökhan ve Enis ikilisi de önce Gençlik Parkı´nda ardından da Gezi Parkı´nda sürpriz konserler vererek çevrede bulunanların gününü renklendirdi.
6.Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat Atatürk Ormanı´nda özel bir sergi de açıldı. İnteraktif  bir sergi olan bahçede Diyalog Sergisi, sergiye gezenlere farklı bir deneyim yaşattı.
5 Temmuz´da Cenk Erdoğan Trio konseri ile sona erecek olan 6. Nilüfer Caz Tatili´nde 22 Haziran´da Ceylan Ertem, 23 Haziran´da Alp Ersönmez, 24 Haziran´da Çağrı Sertel, 26 Haziran Can Kazaz, 28 Haziran Halil İbrahim Işık Band,  29 Haziran´da Aydın Esen, 30 Haziran´da Jef Giansily Quintet, 1 Temmuz´da Okay temiz, 3 Temmuz´da Barabar, 5 Temmuz´da  da Cenk ErdoğanTrio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında ayrıca çeşitli etkinlik söyleşi ve atölyeler de devam ediyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-06-21 22:53:33

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