Bursaspor, İstanbul deplasmanında Adanaspor’la karşılaşacak

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Bursaspor, sezonun ikinci devresini Adanaspor maçıyla açacak. Yeni Adana Stadı’ndaki çim bakımı sebebiyle İstanbul’da oynanacak olan mücadele yarın saat 16.00’da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Adanaspor’la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı çimlerinin bakımı sebebiyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. İlk yarının son 5 maçından galip gelemeyen Bursaspor, bu zinciri kırmak isterken, Adanaspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maç 11 sona ermişti.

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