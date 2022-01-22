Silahlı saldırının sebebi kan davası çıktı Sokak ortasında işlenen cinayetin perde arkasında kan davası çıktı

Bursa’da kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Merdan D.'nin (28) öldüğü, eşi Menan D.’nin ise yaralandığı saldırının sebebinin ‘kan davası’ olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl Ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı cinayet yönünde derinleştiren ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan Bursa’ya geldiğini belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.