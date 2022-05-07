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Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, binanın 2´nci katındaki dairede mahsur kalan muhabbet kuşları ile kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın Kemalpaşa Mahallesi Doğu Sokak´ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında öğleden sonra çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. 
MUHABBET KUŞLARI İLE KEDİ MAHSUR KALDI
Binanın 2´nci katında yaşayan Öztürk ailesinin kızı Elif Öztürk´ün (8), evde mahsur kalan `Şeker´ ve `Badem´ isimlerindeki muhabbet kuşları ile `Sufle´ ismindeki kedisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elif Öztürk, o anları gözyaşları içinde izlerken, evde maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-07 18:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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