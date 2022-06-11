Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı (2)



ŞENTOP, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kazada yaralanan 4 personeli, tedavi gördükleri Bursa Şehir Hastanesi´nde ziyaret etti. Mesai arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Şentop, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

26'ncı Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un nikahı için İstanbul'dan Bursa'ya geldiklerini ve yolda yoğun yağış olduğunu belirten TBMM Başkanı Şentop, "Arkamızda bulunan araçlardan biri kayganlaşan zeminde kayarak devrildi. 4 arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Allah'a şükür, hafif atlatıldı. Allah muhafaza etmiş. 'Geçmiş olsun' diyorum. Herhalde kısa zamanda taburcu edecekler. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyelim, her şart altında trafikte dikkatli olmak lazım. Bütün her şey sürücünün kontrolünde değil. Kemer takmamız lazım, bütün herkes için burada bu vesileyle tekrarlamak isterim" dedi. (DHA)Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-06-11 16:52:46



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