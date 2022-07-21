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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Gezegen Gezgini yarışması büyüledi

İHA

Anadolu Gezegen Gezgini yarışması büyüledi

Uzay Keşif Topluluğu Derneği (UKET) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Mars ve Ay yapay sahalarında uluslararası çapta Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması düzenlendi.
Bu yıl Türkiye‘de ilk kez yapılan Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması (Anatolian Rover Challenge) 25 Temmuz 2022 tarihine kadar İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde uzay meraklılarını buluşturuyor. Uzay araştırmalarını yaygınlaştırma çalışmaları yürüten bir grup öncü Türk gencinin kurduğu UKET bünyesindeki 'Gezegen Gezgini' adı verilen Rover araçlarının yarıştı alanda mars ve ay yüzeylerindeki bazı bölgelerin benzerleri oluşturuldu. Yarışma alanı olarak özenle hazırlanan bu bölgede yerli ve yabancı 14 üniversite öğrenci takımı zorlu görevleri kısa sürede bitirmek için bir biriyle kıyasıya yarıştı.
Dünya genelinde Polonya’daki ERC (European Rover Challenge) ve Amerika‘daki URC (University Rover Challenge) gibi tanınmış etkinliklerden çok daha etkili olarak Türkiye’de düzenlenen bu yarışma, diğerlerinde olduğu gibi sadece mars sahası ile sınırlandırılmadı. Dünyada ilk defa Gezegen Gezgini takımları ay sahasında katılımcılar becerilerini sergileyecek. Hem mars, hem de ay yüzeyini yansıtan alanlarda gerçekleşecek yarışma senaryoları belirlendi. Gezginin yüzeye inerken ya da indikten sonra karşılaşabileceği sorunların çözümüne ilişkin aracın becerilerini sergileyebileceği keyifli uygulamalar da yarışma çerçevesinde yer alıyor. Özgün olarak tasarlanan yarışma her biri birbirinden ilginç hikayeler içeriyor.
Yarışma, dünyada ve Türkiye'de uzay çalışmaları yapan tanınmış üniversitelerce şimdiden büyük ilgi gördü. Türk ve yabancı ekipleri bir araya getirecek yarışmaya Türk takımlarının yanı sıra İngiltere, Hindistan, Polonya, Bangladeş, Çekya gibi ülkelerden de çok sayıda başvuru gerçekleşti.
Bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın, her yıl gelişen teknolojiler ve bilgiler doğrultusunda özgünlüğünü koruyarak devam edeceği belirtildi. Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması’nın Türkiye‘nin milli uzay programına ve hedeflerine katkıda bulunacağını belirten UKET yetkilileri, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), İTÜ, zay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Saha İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi Derneği ve MSI Dergisi yanı sıra çeşitli firmaların da destekleriyle uzay alanındaki etkili çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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