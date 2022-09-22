Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan A.G. (29), tutuklandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül günü Anadolu Mahallesi Güneş Sokak´ta önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Burada yakalanan A.G. gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 dolu fişek, 1 fişek, 1.45 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 çalıntı motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 bisiklet, 2 televizyon ve 1 projeksiyon cihazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece `Uyuşturucu madde ticareti´, `Ateşli Silahlar Kanunu´na muhalefet´, `Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-09-22 15:20:41
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