Bursa iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Bursa İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti
Bursa iftar ve sahur saati belli oldu. Oruç ibadetine devam eden müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. Ramazan ayı içerisinde bir ay süreyle oruç tutacak olan müslümanlar akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacak. Peki Bursa iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Bursa İmsakiye ile iftar, sahur saati vakti
Bursa imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri açıklandı. İftar saatleri ilden ile değişiklik gösteriyor.Oruç ibadetini devam ettiren vatandaşlar, sahur saatleri ardından iftar vakitlerine odaklanıyor. Peki Bursa iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiye ile Bursa iftar, sahur saati vakti
BURSA’DA İFTAR VE SAHUR SAATİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.50
İftar vakti: 19:13
3. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.48
İftar vakti: 19:15
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4. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.46
İftar vakti: 19:16
5. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.45
İftar vakti: 19:17
6. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.43
İftar vakti: 19:18
7. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.41
İftar vakti: 19.19
8. GÜN
Sahur (imsak) vakti: 05.39
İftar vakti: 19.20