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2022 BURSA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:13 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56 2 03.04.2022 Pazar 05:12 06:38 13:12 16:47 19:36 20:57 3 04.04.2022 Pazartesi 05:10 06:36 13:12 16:47 19:37 20:58 4 05.04.2022 Salı 05:08 06:35 13:12 16:48 19:38 21:00 5 06.04.2022 Çarşamba 05:06 06:33 13:11 16:48 19:39 21:01 6 07.04.2022 Perşembe 05:04 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02 7 08.04.2022 Cuma 05:02 06:30 13:11 16:49 19:41 21:03 8 09.04.2022 Cumartesi 05:00 06:29 13:10 16:49 19:42 21:05 9 10.04.2022 Pazar 04:59 06:27 13:10 16:49 19:43 21:06 10 11.04.2022 Pazartesi 04:57 06:25 13:10 16:50 19:45 21:07 11 12.04.2022 Salı 04:55 06:24 13:10 16:50 19:46 21:09 12 13.04.2022 Çarşamba 04:53 06:22 13:09 16:50 19:47 21:10 13 14.04.2022 Perşembe 04:51 06:21 13:09 16:51 19:48 21:11 14 15.04.2022 Cuma 04:49 06:19 13:09 16:51 19:49 21:13 15 16.04.2022 Cumartesi 04:47 06:18 13:09 16:51 19:50 21:14 16 17.04.2022 Pazar 04:46 06:16 13:08 16:52 19:51 21:15 17 18.04.2022 Pazartesi 04:44 06:15 13:08 16:52 19:52 21:17 18 19.04.2022 Salı 04:42 06:13 13:08 16:52 19:53 21:18 19 20.04.2022 Çarşamba 04:40 06:12 13:08 16:52 19:54 21:19 20 21.04.2022 Perşembe 04:38 06:10 13:08 16:53 19:55 21:21 21 22.04.2022 Cuma 04:36 06:09 13:07 16:53 19:56 21:22 22 23.04.2022 Cumartesi 04:35 06:08 13:07 16:53 19:57 21:24 23 24.04.2022 Pazar 04:33 06:06 13:07 16:54 19:58 21:25 24 25.04.2022 Pazartesi 04:31 06:05 13:07 16:54 19:59 21:26 25 26.04.2022 Salı 04:29 06:04 13:07 16:54 20:00 21:28 26 27.04.2022 Çarşamba 04:27 06:02 13:07 16:54 20:01 21:29
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:26 06:01 13:06 16:55 20:02 21:31 28 29.04.2022 Cuma 04:24 06:00 13:06 16:55 20:03 21:32 29 30.04.2022 Cumartesi 04:22 05:58 13:06 16:55 20:04 21:34 30 01.05.2022 Pazar 04:20 05:57 13:06 16:55 20:05 21:35
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:35
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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