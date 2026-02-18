Bursa İmsakiye 2026: Bursa'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte 2026 Bursa imsakiyesi gündemdeki yerini aldı. Bursa ilinde oturanlar, ilk sahur vakti, imsak vakti, imsak saati, sahur saati, sahur saatleri ve "sahur kaçta?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Diyanet tarafından yayımlanan Bursa Ramazan imsakiyesi ile ilçe ilçe 2026 sahur vakti ve iftar saatleri belli oldu. İmsak saati, aynı zamanda "sahur kaçta bitiyor?" sorusunun da cevabı oluyor. İmsak vakti girdiği anda sahur sona eriyor ve oruç başlıyor. Ramazan süresince sahur saatleri, her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. Peki, Bursa'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 19 şubat 2026 Bursa İmsakiyesi...
Ramazan ayı boyunca “sahur kaçta?” sorusu her gün yeniden gündeme geliyor. Bursa’da yaşayan kent sakinleri, güncel imsak vakti ve sahur saati bilgilerine göre hazırlıklarını yapıyor. Bursa Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatlerini ayrıntılı biçimde sunduğu için en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor. Ramazan ayı boyunca doğru ve güncel bilgiye haberturk.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Sahur ve iftar saatleri 2026 Bursa imsakiye ile açıklık kazandı. İşte Bursa sahur vakti...
BURSA SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?
Diyanet Bursa İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 06.21'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:50 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.09'da okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.20 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
Bursa'nın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Bursa İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Bursa Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir
Tüm Bursa'nın ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI
Sahur duası Türkçe anlamı şu şekildedir:
"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."