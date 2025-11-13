Bursa - Kayseri kaç kilometre? Bursa - Kayseri arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Marmara'nın sanayi devi ve Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'dan, İç Anadolu'nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan, Erciyes Dağı'nın eteklerindeki kadim şehir Kayseri'ye doğru bir yolculuk, Türkiye'nin batı ile merkez aksı arasındaki en işlek koridorlardan birini katetmektir. Bu iki önemli üretim ve kültür merkezi arasında seyahat etmeyi planlayanların ise öncelikli olarak yanıtını aradığı soru, "Bursa - Kayseri kaç kilometre?" olduğudur. İşte bu uzun ve keyifli Anadolu yolculuğunun tüm detayları...
Bu seyahat, sadece iki büyük şehri değil, aynı zamanda iki farklı coğrafi ve gastronomik dünyayı da birbirine bağlar; bir yanda İskender Kebabı ve kestane şekeri, diğer yanda ise pastırma, sucuk ve mantı bulunur. İki şehir arasındaki bu uzun yolculuğun en verimli rota seçeneklerini, güncel seyahat sürelerini, Yüksek Hızlı Tren gibi modern alternatifleri ve tüm ulaşım ipuçlarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuz için bilmeniz gereken her şey burada.
BURSA - KAYSERİ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?
Bursa şehir merkezi ile Kayseri şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan Ankara üzerinden yaklaşık 760 ila 780 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin batısından başlayıp İç Anadolu'nun kalbini boydan boya geçen, oldukça uzun bir yolculuktur.
Güzergahın tamamına yakını, Türkiye'nin en yüksek standartlı ulaşım ağları olan otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinde gerçekleşir. Yolculuk, Bursa Ovası'ndan başlayarak, Eskişehir ve Ankara platolarını aşar, ardından Kırşehir üzerinden Kayseri'nin volkanik coğrafyasına ulaşır. Bu durum, mesafenin uzunluğuna rağmen yolculuğun büyük bir kısmının konforlu ve güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.
BURSA - KAYSERİ ARASI YOLCULUK SÜRELERİ
Bursa ile Kayseri arasındaki 770 kilometrelik bu uzun mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik farklılıklar gösterir. Bu hatta, her birinin kendine özgü avantajları olan verimli ve hızlı seçenekler mevcuttur.
ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK
Bursa'dan Kayseri'ye özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan uzun bir sürüş deneyimidir. En pratik ve en hızlı rota, başkent Ankara üzerinden geçer:
Bu uzun yolculuk, özellikle kış aylarında dikkat gerektirir. İç Anadolu'nun yüksek platoları (Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Kayseri) kışın yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi alabilir. Yola çıkmadan önce mutlaka hava ve yol durumunu kontrol etmek hayati önem taşır.
OTOBÜS, UÇAK VE YHT ALTERNATİFLERİ
Otobüs: En yaygın ve en ekonomik yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Kayseri Otogarı'na günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Tüm büyük otobüs firmaları (Kamil Koç, Pamukkale, Süha Turizm, Metro Turizm vb.) bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Kayseri'de olmasını sağlar.
Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Kayseri Erkilet Havalimanı'na (ASR) AnadoluJet (AJet) gibi firmaların düzenli direkt uçuşları bulunmaktadır. Kayseri Erkilet Havalimanı'nın şehir merkezine çok yakın (yaklaşık 5-10 km) olması, varış sonrası ulaşımı çok kolaylaştıran büyük bir avantajdır.
Yüksek Hızlı Tren (YHT): Konfor arayanlar ve kara yolu yorgunluğundan kaçınmak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Bu seçenek şu adımları içerir: