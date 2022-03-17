Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bursa'da da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, 18 Mart Cuma Bursa'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...