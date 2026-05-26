Bursa toplu ulaşım bayramda ücretsiz mi? Bursa toplu taşıma bedava mı?
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken Bursalı vatandaşlar "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?", "BursaRay bedava olacak mı?" ve "BURULAŞ otobüsleri ücretsiz çalışacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Geçmiş bayram uygulamalarında BURULAŞ'a bağlı şehir içi otobüs hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanmıştı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:53 Güncelleme:
1
Kurban Bayramı tatili öncesinde şehir içi ulaşımı kullanacak vatandaşlar Bursa’daki toplu taşıma uygulamalarını araştırmaya başladı. Özellikle BursaRay, tramvay ve BURULAŞ otobüslerinin bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bursa toplu ulaşım bayramda ücretsiz mi? Bursa toplu taşıma bedava mı olacak? İşte detaylar...
2
BURSA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı süresince kent genelinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
3
Önceki uygulamaya göre:
BursaRay
Tramvay hatları
BURULAŞ otobüsleri
bayram boyunca ücretsiz hizmet vermişti.
Haberi Hazırlayan: Türker Üner
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ