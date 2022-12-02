Burcu yürekleri yaktı! Ölmeden son fotoğraf!

Bursa'da kaza, dün saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Pamukova'dan havalanan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.40'ta, Türkiye'nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisine düştü.

DHA'da yer alan habere göre uçak düşmeyle birlikte alev alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangında müdahale ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu bir pilotun fırlayarak, bir pilotun ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın boş bir alana düşmesinin olası bir facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Alinur Aktaş, "Hava şartları mı, teknik bir detay mı olduğu yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır" dedi.

TC-UHY kuyruk numaralı eğitim uçağının uçuş kayıtlarına göre saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrettiği, 72 kilometre yol kat ettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği öğrenildi.

Bursa'da, Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam'ın cenazesi, kaza yerindeki savcılık incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"01.12.2022 tarihinde Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu planörün, ilimiz Osmangazi ilçesi Ovaakça mevkiindeki ormanlık araziye 15:45 sularında düşmesi sonucu 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında; olay yerinde Cumhuriyet Başsavcı Vekilimizin koordinesinde Cumhuriyet Savcımızca kaza kırım, olay yeri ve bilirkişi incelemeleri ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazında ve uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçağın, Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 13.15'te motor kontrolü yapılan uçağın, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya'nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.

BURSA'YA DÖNERKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Hobi amaçlı olarak, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal, önce Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaparak Pamukova'ya gitti. Daha sonra ise Pamukova'dan Bursa'ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra uçak düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı pilot Hakan Köksal'ın Çalı Mahallesi'nde bir yedek parça firmasının sahibi olduğu, Burcu Sağlam'ın ise güzellik uzmanı olduğu öğrenildi.

KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

NİSANDA DA UÇAK DÜŞMÜŞ, 2 PİLOT ÖLMÜŞTÜ

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 25 Nisan'da Yunuseli Havalimanı yakınındaki bölgede, evlerin arasına tek motorlu uçak düşüp, alev aldı. Uçağın düşmesiyle sokaktaki 5 araç da yanarken, alevler nedeniyle zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda, bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alıp, uçaktaki pilot Furkan Otkum (27) ve eğitim alan Murat Avşar (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.