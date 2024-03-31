Bursa Belediye başkan adayları kimlerdir? Bursa Belediyesi hangi partide? Bursa Belediye başkanı kimdir?
Bursa Belediyesi hangi partide? Bursa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bursa Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa yerel seçim sonuçları..
Bursa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Belediye Başkanlığını 898292 alınan oy ve %49.62 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Alinur Aktaş kazanmıştır.
Bursa Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 13
Cumhuriyet Halk Partisi 3
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Bursa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİALİNUR AKTAŞ - AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BOZBEY - CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RUŞEN SEVER - MEMLEKET Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ENVER YILMAZ - VATAN Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEM YILDIZ - BĞMSZ Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İHSAN SEYLAN - DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZAFER SİCİMOĞLU - ADP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MAHMUT BAYRAM - DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AYHAN KESER - TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İKRAM AKKAYA - SP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İLHAN ÇETİN - HAKPAR Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ATİLLA SUBAŞI - ABP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SELMA GÜRKAN - EMEP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN ÖNDER - MP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NAZİF KARA - DP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET EMİN TÜRKMEN - TKH Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEDAT YALÇIN - YENİDEN REFAH Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BAYRAM KAZANCI - ZP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEKİ KAHRAMAN - DEVA Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SERKAN KALKAN - OCAK Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN AYDIN - BTP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEDAT MUĞURTAY - YTP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Bursa İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!