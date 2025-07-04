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        Haberler Kültür-Sanat Kerbela, Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi

        Kerbela, Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi

        Bursa Kültür Yolu Festivali'nde Kerbela adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:23
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        Kerbela, Bursa Kültür Yolu Festivali'nde sahnelendi
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        Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kerbela adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ayşe Emel Mesçi yönetti.

        Ali Berktay tarafından kaleme alınan oyunda, İslamiyet'in kuruluşunda var olan demokratik öğelerin yok edilmesine, hilafetin saltanatlaşıp doğunun klasik devlet yapılanmasına dönüşmesine ve din kisvesi arkasında inançların yerini çıkarların almasına duyulan tepkinin ve direnişin öyküsü anlatılıyor.

        Yaklaşık 2 saat süren oyunun konusu ve karakterlerin performansı, Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

        Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kerbela
        #Ayşe Emel Mesci
        #Bursa
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