        Bursa'daki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 35'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Bursa’daki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 35’e yükseldi

        Bursa'daki 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında, adli kontrolle serbest kalan 5 şüpheli, savcılığın itirazı sonrası yakalanıp tutuklandı; dosyada tutuklu sayısı 35'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Tutuklu sayısı 35'e yükseldi

        Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de tutuklandığı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha tutuklanması kararlaştırıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 zanlının tutuklanmasının ardından adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Bunun üzerine Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı Naci K, iş insanı Yusuf B. ve Ferhat B. ile mimarlık ofisi sahibi İldam Aydın B'nin tutuklanmasına karar verildi.

        Ayrıca "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şemsi O'nun bu soruşturmadan da tutuklanması kararlaştırıldı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

        YURT DIŞINDAKİ 2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

        Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 zanlı 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

        Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlının bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

        Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

        Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Petrolde Hürmüz paniği
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı