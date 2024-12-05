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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bursaspor: 2 (6) - Vanspor: 2 (7) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bursaspor: 2 (6) - Vanspor: 2 (7) | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Vanspor FK, normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta Bursaspor'u seri penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:39
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        Bursaspor penaltılarda elendi!
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        Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında 2'nci lig takımlarından Vanspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltı atışları sonucu 7-6’lık skorla kaybederek kupaya veda etti.

        STAT: Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk

        HAKEMLER: Kaan Kara, Ersin Erbay, Fatih Yüzbaşı

        BURSASPOR: Zekeriya Topayan - Barış Dalkıran (Dk. 83 Mehmet Çetin), Hamza Gür, Yiğit Ali Bayrak (Dk. 98 Musa Çağıran), Sedat Cengiz, Bora Yılmaz (Dk. 78 Ahmet İlhan Özek), Eren Tunalı (Dk. 46 Bilal Güney), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Mustafa Genç (Dk. 57 İlhan Depe), Mücahit Can Akçay

        VANSPOR: Cantuğ Temel - Onur Özcan (Dk. 46 Burak Kavlak), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Kerem Çağatay (Dk. 63 Ali Doğan), Bekir Can Kara, Sergen Yatağan (Dk. 75 Erden Seçgin), Harun Kavaklıdere (Dk. 82 Rıdvan Dönmez), Hasan Bilal (Dk. 46 Mert Örnek), Batuhan Kör (Dk. 98 Fuat Bavuk)

        GOLLER: Dk. 65 Barış Dalkıran, Dk. 89 Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), Dk. 68 Harun Kavaklıdere, Dk. 74 Batuhan Kör (Vanspor)

        SARI KARTLAR: Eren Tunalı, Yiğit Ali Bayrak, Mehmet Yiğit, (Bursaspor) Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor)

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