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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor - Artvin Hopaspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor Artvin Hopaspor maçı hangi kanalda? Bursaspor Artvin Hopaspor HT Spor Canlı İzle - Futbol Haberleri

        Artvin Hopaspor - Bursaspor maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında karşılaşacağı Artvin Hopaspor'u mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek! Artvin Hopaspor - Bursaspor maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Öte yandan 2. Lig 31. hafta müsabakaları ile 3. Lig 28. hafta müsabakaları arasından HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar belirlendi. İşte günün canlı yayınlanan maçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:01
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        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
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        Bursaspor, ev sahibi takım stadının tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıkıyor... Yeşil beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

        *** Artvin Hopaspor - Bursaspor maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor ***

        15.00 Artvin Hopaspor - Bursaspor (HT Spor TV)

        Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen Bursaspor, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözme başarısını gösterdi. Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu futbolcu kadrosuyla çıktığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.

        Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında karşılaşacağı Artvin Hopaspor'u mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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        -NOTLAR-

        *Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti. Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.

        * Yeşil beyazlılar, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı. 3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 13 kez gol gördü.

        2. 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig 31. hafta müsabakaları ile 3. Lig 28. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar belirlendi.

        GÜNÜN CANLI YAYINLANAN DİĞER MAÇLARI ŞÖYLE:

        2. Lig Kırmızı Grup15.00 Somaspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (HT Spor YouTube)

        3. Lig 1. Grup15.00 Karşıyaka - Silifke Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 2. Grup15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Nevşehir Belediye Spor (HT Spor YouTube)

        3. Lig 3. Grup15.00 Bayburt Özel İdare Spor - Aliağa Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

        3. Lig 4. Grup15.00 Denizlispor - Mardin 1969 Spor (HT Spor YouTube)

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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