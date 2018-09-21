SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! BURSASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Bursaspor'a konuk oluyor.
Bu maç öncesinde 12 puanı bulunan Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi.
İstanbul ekibi, üçüncü haftada Akhisarspor, dördüncü haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor karşısında galibiyete uzandı.
İlk 5 haftada 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Bursaspor ise maç öncesi 4 puana sahip.
BURSASPOR: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 (3' Diafra Sakho)
BURSASPOR: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Allano Lima, Tunay, Sakho
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Adebayor
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEM: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir
YAYIN: beIN SPORTS 1
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ