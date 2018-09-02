Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Lige üst üste aldığı iki galibiyet ile başlayan Beşiktaş, 6 puanla 8. sırada yer alıyor. Bursaspor ise ligde ilk galibiyetini alarak moral bulmak isteyecek. Peki, Bursaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Bursaspor - Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

BURSASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Beşiktaş maçı bugün saat 21.45'te başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.

BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 99. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde bugün 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 98 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 37 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 maçı yitirmeyen siyah-beyazlıların ligdeki 135 golüne, yeşil-beyazlılar 88 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, SON 16 MAÇTAN BİRİNİ YİTİRDİ

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 16 maçtan 13'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. 2015-2016'daki müsabakaları siyah-beyazlılar, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı, deplasmanda da rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki randevuda siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı, ikinci yarıda Bursa'da taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

BURSA'DAKİ MAÇLAR

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 4 farklı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Bursa'da yapılan 48 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bursaspor evinde 48 gol atıp, kalesinde 49 gol gördü.

Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.

BURSASPOR'UN TARİHİ GALİBİYETİ

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı.

1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

BEŞİKTAŞ'IN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

REKABETTEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı.

Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı müsabakanın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Siyah-beyazlı ekipte Bursa'da gözler yeni transferlerde olacak.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanşındaki Partizan müsabakalarında görev yapamayan ve eldivenleri genç Utku Yuvakuran'a teslim eden Tolga Zengin'in durumuna göre teknik direktör Şenol Güneş'in kaledeki tercihi belli olacak.

Güneş'in görev vermesi halinde Liverpool'dan kiralanan kaleci Loris Karius ve Torino'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Adem Ljajic, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferin son gününde Bursaspor'a kiraladığı Umut Nayir, teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi halinde siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRÜBÜNDE OLMAYACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursa deplasmanında takımlarını destekleyemeyecek.

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği siyah-beyazlı takımın taraftarları, bugünkü mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

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