Bursaspor, taktik çalıştı Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor'da bugün itibariyle taktik çalışmalar start aldı. Yeşil-beyazlılar yarın Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 30.07.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.07.2023 - 13:47 facebook

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