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        Haberler Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor, taktik çalıştı - Futbol Haberleri

        Bursaspor, taktik çalıştı

        Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor'da bugün itibariyle taktik çalışmalar start aldı. Yeşil-beyazlılar yarın Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:47
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        Bursaspor, taktik çalıştı
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        Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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