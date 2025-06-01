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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor'un 62. kuruluş yıl dönümü taraftarlarca kutlandı - Futbol Haberleri

        Bursaspor'un 62. kuruluş yıl dönümü taraftarlarca kutlandı

        Bursaspor Kulübünün 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:56 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:56
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        Bursaspor taraftarı, 62. kuruluş yılını kutladı!
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        Bursaspor Kulübünün binlerce taraftarı, Yeşil Beyazlılar'ın 62. kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladı.

        Yeşil-beyazlı taraftar grupları, takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından koordine olup eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu Bursa Millet Bahçesi'ne geldi.

        Burada konuşma yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kendisini dinleyen yeşil-beyazlı taraftarların 62'nci yılını kutladı.

        "DAHA ÇOK YAPACAK İŞİMİZ VAR"

        Taraftarların çok güzel göründüğünü söyleyen Çelik, "Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Bursaspor 1967 yılında Süper Lig'de oynamaya başladı. O günden bugüne çok önemli başarılar elde ettik. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 2. Lig'e yükselen Bursaspor'un, her yeni yaşında şampiyonluklar kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından burada saatin 21.16'yı göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı.

        Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.

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