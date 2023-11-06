Bursaspor'un İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile oynayacağı maç ertelendi Bursaspor'un, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Holon ile oynayacağı maç, güvenlik gerekçesiyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü oynanacak olan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi. Yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi. Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.

Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.