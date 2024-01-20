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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür - Futbol Haberleri

        Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür

        Bursaspor Kulübü'nde yapılan olağanüstü kongrede 507 oy alan Sinan Bür yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:58
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        Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür
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        Bursaspor’da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Merinos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre sonucunda 507 oy alan Sinan Bür, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. Bursaspor Olağanüstü Seçimli, Mali, İdari Genel Kurulu'na oy kullanma hakkı olan 3 bin 86 üyeden 1163'ü katılım sağladı. Sinan Bür’ün rakibi Raşit Barışıcı ise 240 oy alabildi. Kullanılan 750 oyun 3’ü ise geçersiz sayıldı.

        BURSASPOR'UN BORCU 1 MİLYAR 298 MİLYON TL

        Oylama işlemleri öncesinde yapılan konuşmalarda ilk sözü Bursaspor Kulübü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Ekber Kartum aldı. Kartum, Bursaspor’un güncel borcunun 1 milyar 298 milyon TL olduğunu açıkladı. Ardından söz alan eski Başkan Recep Günay, kulübün puan silme cezası aldığından habersiz olarak üyelere seslenince kongrede gerginlik yaşandı. Bursasporlu bir üye TFF’nin resmi sitesinden açıklanan kararı gösterince Günay da, "Ben görmemişim" dedi.

        RECEP GÜNAY YÖNETİMİ İBRA EDİLMEDİ

        Ardından tepkilere dayanamayan Recep Günay, üyelikten de istifa ettiğini açıklayarak, toplantıyı terk etti. Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan oylama sonucundan da Recep Günay ve yönetimi ibra edilmedi.

        SİNAN BÜR'ÜN YÖNETİMİ BELLİ OLDU

        Bursaspor’un yeni başkanı Sinan Bür’ün listesinde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin ve Alper Özyüksel yer aldı.

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