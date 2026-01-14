Bursluluk sınav tarihi ne zaman? 2026 İOKBS Bursluluk bursluluk sınavı ve başvuru tarihi
Bursluluk sınav tarihi MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih (İOKBS 2026) Nisan ayı işaret edildi. İşte, Bursluluk sınav tarihi bilgileri…
Bursluluk sınav tarihi açıklandı. Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor. İOKBS bursluluk sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.
İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.
İOKBS NEDİR?
MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
İOKBS bursluluk sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.