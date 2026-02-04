Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı! 2026 İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
2026 yılında MEB tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu yayınlandı. 5, 6, 7, 8 9, 10 ve 11'inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı, bu yıl Nisan ayında gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen ortaöğretim öğrencileri, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, İOKBS başvurusu nasıl, nereden yapılır, bursluluk sınavına kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için detaylı bilgileri içeren başvuru kılavuzu yayımlandı. 5, 6, 7, 8 9, 10 ve 11'inci sınıflarda eğitim gören tüm ilokul ve ortaokul öğrencileri kapsayan sınavın başvuru süreci, 9 Şubat itibarıyla başlayacak. Başvuru yapacak öğrenciler, kılavuz doğrultusunda başvurularını gerçekleştirecek. Bu kapsamda “2026 Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları, 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2025 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2026 Mali Yılı için tespit edilen 250.000 (iki yüz elli bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2025 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Maddi imkanlardan yoksun olma durumu hakkında detaylı bilgiye MEB’in 2026 İOKBS kılavuzundan ulaşılabilir.
MEB 2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 İOKBS sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.