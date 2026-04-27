Bursluluk sınavı cevap anahtarı sorgulama ekranı: 2026 İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı, cevap anahtarı nasıl indirilir?
İOKBS Bursluluk Sınavı 2026 tek oturum halinde 26 Nisan Pazar günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar, bursluluk sınavı sonrası öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Sınavın ardından gözler, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı duyuruya döndü. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, doğru-yanlışlarını kontrol ederek net hesaplaması yapabilmek için açıklanacak cevap anahtarını bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı, nereden nasıl indirilir? İşte tüm detaylar...
İOKBS Bursluluk Sınavı 2026, 26 Nisan Pazar günü tek oturumda tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler ve veliler, soru kitapçığı ile cevap anahtarına ilişkin gelişmelere odaklandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin katılım sağladığı sınavda 80 soru yöneltildi ve 100 dakika süre tanıldı. Sınavın ardından binlerce öğrencinin beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Bu kapsamda “2026 İOKBS Bursluluk Sınavı cevap anahtarına nereden, nasıl bakılır, PDF nasıl indirilir?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları yayınlandı.
Öğrenciler, İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait resmi internet sitesi odsgm.meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayabiliyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
- Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.
- İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
- Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
- Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.