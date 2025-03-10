Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu?
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için başvurular tamamlandı, gözler sınav takvimine çevrildi. 5 ile 11. sınıf arasındaki öğrencilerin katılım sağladığı ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs imkânı sunulan bu sınav, öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor. Sınav tarihi, başvuru şartları ve burs miktarına dair detaylar, 2025 yılına ait kılavuzla netlik kazandı. İşte merak edilenler...
Öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlayan İOKBS için başvuru süreci 3 Mart 2025 itibarıyla sona erdi. Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavın tarihi ve detayları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen burs miktarı ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular 10 Şubat'ta başlamıştı. Başvuru süreci, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla sona erdi.
BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.