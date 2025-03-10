Öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlayan İOKBS için başvuru süreci 3 Mart 2025 itibarıyla sona erdi. Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavın tarihi ve detayları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen burs miktarı ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...