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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB İOKBS 2024 bursluluk sınav ve başvuru tarihi belli oldu

        MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

        İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda Eylül ayında düzenleniyordu. MEB tarafından yayınlanan takvim ile İOKBS bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı tarihi....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:15
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        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler sınava katılabilecek. İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. İşte İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı tarihi....

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        2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

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        MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

        MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

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        Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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